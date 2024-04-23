День Победы Брянская область отметит фестивалями и митингами

День Победы Брянская область отметит фестивалями, концертами, акциями и митингами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

9 мая вся России будет отмечать 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что праздничные мероприятия в регионе не будут массовыми в целях безопасности.

Так, церемонии возложения цветов состоятся около памятников воинской славы и воинских захоронений. Также пройдёт торжественный митинг «Победа на все времена!». В рамках всероссийских акций «Фронтовая бригада» и #ПоемДвором пройдут концерты во дворах и поздравления ветеранов.

«Впервые в Брянске пройдет открытый региональный многожанровый фестиваль среди детей и молодежи «Все для Победы» с участием коллективов из Луганской Народной Республики. Во Дворце культуры БМЗ стартует V областной фестиваль казачьей культуры «В песне душа казака». Брянской областной филармонией будет организован областной праздничный марафон «Мы — наследники Победы!» – уточнил Александр Богомаз.

Также регион присоединится к всероссийским акциям «Георгиевская лента», «Окна Победы» и «Память Первых». А «Бессмертный полк» пройдёт онлайн.

«Наша общая задача — сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне, сделать так, чтобы жители нашего региона ощутили приближение святого праздника для каждого из нас праздника, Дня Победы», – добавил глава региона.

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