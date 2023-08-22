День российского флага отметили в Брянске

В парке культуры и отдыха железнодорожников прошел праздник в честь Дня российского флага. Об этом сообщили в городской администрации.

В Фокинском районе города Брянска отметили День государственного флага России. Торжественное мероприятие прошло в парке культуры и отдыха железнодорожников.

«Наш флаг символизирует верность правде, справедливости, милосердию, уважению к истории страны, достижениям и победам наших сограждан. С праздником!» – отметил глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов.

Волонтеры раздавали всем желающим ленточки в цветах российского флага. Также они рассказывали о значении главного символа России.

На празднике прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении солистов Городского Дворца культуры железнодорожников. Также яркие постановки представили вокальной шоу-группа «Альянс» и образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка» .