День защиты детей отметили в парке Брянска

Фестиваль «Ура! Каникулы» прошёл в День защиты детей в парке Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В День защиты детей в Центральном парке имени 1000-летия города Брянска прошёл фестиваль «Ура! Каникулы». Праздник организовали Брянская городская администрация и городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

Для посетителей работают библиотечные выставки, сувенирные лавки, аквагрим, мастер-классы, творческие, спортивные и интерактивные площадки. Участники и победители конкурсов получили бесплатные билеты на карусели и мороженое.