Департамент культуры прокомментировал увольнение руководителя Брянского симфонического оркестра

Департамент культуры прокомментировал информацию об увольнении руководителя Брянского симфонического оркестра Эдуарда Амбарцумяна. Об уходе дирижёр сообщил на концерте 12 июля. В ведомстве уточнили, что Эдуард Амбарцумян в адрес дирекции Брянской областной филармонии заявления об увольнении не подавал и в настоящее время находится на больничном.

Также в департаменте рассказали о проверке Брянского городского концертного объединения, в которое входит Брянский городской камерный оркестр под руководством Амбарцумяна. Представители Контрольно-счетной палаты города выявили факт распределения стимулирующих выплат стимулирующего дирижёру, его жене и сыновьям. А прокуратура Советского района Брянска установило, что Эдуард Амбарцумян не принял меры по недопущению конфликта интересов, а значит нарушил коррупционного законодательства. По информации департамента культуры, руководитель оркестра согласился с обвинениями и выплатил в бюджет города 263,1 тысяч рублей. а также сообщил об уходе по собственному желанию, но заявление не подавал.

Брянский Губернаторский симфонический и камерный оркестры осуществляют свою деятельность в штатном режиме, добавили в ведомстве.