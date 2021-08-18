Депутат обвинил бизнесмена Авдеева в развале дятьковской промышленности

Депутат Борис Кусков рассказал о методах ведения бизнеса местного магната.

Как рассказывает издание «Брянск Today», дятьковского магната Сергея Авдеева назвали одним из лидеров «подковерной» оппозиции, бизнесмен пытается влиять на политические процессы и подкупил некоторые СМИ.

Подробностями деятельности местного магната готов поделиться депутат Борис Кусков, у которого давний конфликт с Авдеевым. По его словам, он давно следит за его делами и готов отстаивать свою позицию в суде.

Кусков обвинил бизнесмена Авдеева в развале дятьковской промышленности и считает, что его методы ведения бизнеса неприемлемы.