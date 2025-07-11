Деревья и кустарники поливают рабочие в Брянске

Клумбы, а также саженцы деревьев и кустарников поливают рабочие в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске от жары растения спасают сотрудники дорожного управления. Весной в областном центре высадили около 2000 саженцев деревьев и кустарников. Также на клумбах расцвели свыше 300 тысяч цветов.

«Сейчас одна из основных задач — полив клумб, саженцев деревьев и кустарников. Машины и люди работают сменами практически круглосуточно», — уточнил главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.

Для их полива растений механики дорожного управления переоборудовали десять машин «КАМАЗ», «ЗИЛ» и «МАЗ». На них установили ёмкости для воды, объемом от 5 до 10 кубометров.