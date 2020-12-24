Десять жителей Брянщины получили звания Заслуженных работников культуры

Решении об их награждении приняла сегодня областная Дума на финальной в этом году сессии.

В Брянске в четверг состоялась финальная в этом году сессия Брянской областной Думы.

В числе рассматриваемых вопросов депутаты решили присудить звания Заслуженных работников культуры десяти жителям региона с солидным стажем и впечатляющими достижениями в этой сфере.

В числе награжденных пелагоги детских школ исскусств, работники театров, сельских домов культуры, краведеы. В частности, это звание присуждено ветерану отрасли печали Александру Ковалевскому.