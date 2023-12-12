Дети брянских военнослужащих отправились на отдых в Анапу

19 детей из семей брянских военнослужащих отправились на отдых в Анапу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Во всероссийском детском центре «Смена» в городе-курорте Анапа стартовала 16-я смена «Фестиваль добра». Она станет финальной в уходящем 2023 году.

На отдых и оздоровление в Анапу отправились 19 детей из Брянской области. Их родные участвуют в специальной военной операции.

Смена в центре предполагает обучение по семи образовательным направлениям. Ребята пообщаются с экспертами, общественными деятелями, поучаствуют в тренингах, интерактивных сессиях и мастер-классах.

Смена продлится до 23 декабря.