Дети вернуться в брянскую школу №60 в апреле

Дети вернуться в школу №60 Брянска после весенних каникул в апреле. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Капитальный ремонт почти закончился в школе №60 Брянска. Он начался 25 мая прошлого года. Работы в здании были рассчитаны до июля 2023 года. Но школьники сядут за парты уже в апреле.

Подрядная организация «Данила Мастер» поменяла все коммуникации: канализацию, отопление, водоснабжение и электрику. Также в порядок привели крышу.

«Мы обновили столовую, в пищеблок купили недостающее оборудование. Оно уже установлено, сейчас специалисты проводят наладку. Работы в спортивном зале также подходят к завершению. Переделали стеновое покрытие, раздевалки, подсобные помещения, установили новые светильники, повесили защитную сетку на окна. Работы здесь выходят на завершающую стадию. Готов и школьный гардероб — для старшеклассников и младшеклассников. Теперь у нас стационарные вешалки», — отметила директор школы №60 Наталья Грушенкова.

Сейчас в библиотеке сортируют литературу, приводят в порядок мастерские и отмывают первый этаж от строительной пыли. Помогают рабочим родители и ученики.

Также в школе оснастят два специализированных кабинета по федеральной программе — естествознания и иностранных языков.

На ремонт школы №60 потратили около 109 млн рублей.