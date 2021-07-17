Девять брянцев умерли от коронавируса за сутки

Заболевание выявили у 311 человек.

За минувшие сутки в Брянской области провели еще 2727 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 311 человек.

209 брянцев выздоровели. Девять пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 672 жителей Брянской области. По уровню заболеваемости лидируют Брянск, Брянский и Дятьковский районы.