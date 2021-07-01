Директора ООО «СТРОЙФАВОРИТ» за взятку оштрафовали на 200 тысяч рублей

Об этом сообщает 1 июля пресс-служба Брянской прокуратуры.

Ранее, в конце 2018 года, за покровительство деятельности возглавляемого им предприятия и за игнорирование ошибок при приеме работ, директор перевел руководству ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» 65 тысяч рублей.

Деятельность коррупционера все-таки стала известна правоохранительным органам. Его судили.

С учетом заслуг и положительных данных личности обвиняемого наказание смягчили. Директору полагается штраф в размере 200 тысяч рублей. Адвокат осужденного обжаловал приговор, но жалобу отклонили.