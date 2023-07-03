До 40 тысяч человек погибли в лагере «Дулаг-142» на территории Брянска

Порядка 40 тысяч человек умерли или были убиты в лагере «Дулаг-142» на территории Брянска в годы Великой Отечественной войны.
В Брянске прошла II Международная научно-практическая конференция «Партизанское движение в годы Второй мировой войны». Мероприятие посвятили Дню партизан и подпольщиков и 80-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
Одной из главных тем для обсуждения стал вопрос геноцида фашистских захватчиков в отношении советского народа на оккупированных территориях. На окраине Володарского района располагался лагерь «Дулаг-142». Он был крупнейшим местом принудительного содержания людей на Брянщине.
По оценкам комиссии в «Дулаг-142» погибло до 40 тысяч человек. Они захоронены в братских могилах на территории лагеря. Десятки тысяч людей были убиты.
Концлагерь «Дулаг-142» первоначально предназначался для пленных военнослужащих Красной Армии. С марта 1942 года туда стали сгонять и мирных жителей из ближайших сёл и деревень. Жили люди в бараках на деревянных четырехэтажных нарах. Кормили военнопленных водой, хлебом и баландой из непросеянной гречневой муки или полусырых отбросов от овощей. За малейшие проступки следовали жестокие наказания.
В конце лета 1943 года лагерь отходил на запад вместе с линией фронта. Оставшиеся там узники скорее всего были убиты фашистами.
После освобождения Брянщины во всех районах были созданы государственные комиссии по расследованию злодеяний немецких оккупантов.
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