Памятный митинг прошёл в Брянске

Митинг в память об узниках концлагерей прошёл в областном центре, сообщили в пресс-службе городской администрации.

11 апреля отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. За период оккупации фашисты расстреляли, замучили, повесили, сожгли около 4000 граждан города Бежицы. В память об этом в Бежицком районе Брянска у памятника расстрелянным мирным жителям, прошёл митинг.

«Мы помним об узниках фашистских лагерей не только 11 апреля. Мы понимаем, что эти люди прошли очень многое. Сегодня мы вспоминаем тех, кто освобождал концентрационные лагеря, чтим тех, кто выжил и сегодня рядом с нами. У нас есть возможность узнать от очевидцев тех страшных событий, что такое фашизм, какие ужасы он несёт миру, как важно бороться против него, сражаться и побеждать! И это очень актуально сегодня, как никогда», – подчеркнула глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.

Юнармейцы и ученики школы №39 исполнили литературно-музыкальную композицию в паямять о жертвах нацизма. Под звуки бухенвальдского набата в небо взмыли белые шары. В завершении прозвучала песня в исполнении ветерана боевых действий в Югославии и Чечне Сергея Цыкина.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.