Митинги в память узников фашистских концлагерей прошли в Брянске

Митинги в память узников фашистских концлагерей прошли в нескольких районах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
В преддверии 79-й годовщины Международного Дня освобождения узников фашистских концентрационных лагерей памятные митинги прошли в Брянске.
В сквере «Литий» у памятника жителям, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны собрались чиновники, ветераны, школьники и жители района. Они почтили минутой молчания память о погибших и возложили цветы к мемориалу.
А в Володарском районе митинг прошёл на территории бывшего лагеря «Дулаг 142». Участвовали в нём ветераны, правоохранители, депутаты, школьники и студенты.
«Сегодня Россия вновь вынуждена бороться за правду и защищать мирную жизнь. По вашему примеру, примеру дедов и прадедов, российские военные на полях сражений, как советские солдаты, защищают наши границы и противостоят нацизму. Помните корни свои, знайте, уважайте, несите по жизни эстафету подвига старшего поколения, берегите, храните историю своего района, вносите достойный вклад в приумножение богатства, боевых и трудовых традиций нашей Великой России», – обратилась к малолетним узникам глава администрации Володарского района Светлана Бледнова.
Участники митинга возложили цветы к мемориалу «Жертвам фашизма».
В урочище «Лесные сараи» в Советском районе также прошёл митинг памяти. Там во время оккупации фашисты убили 17 тысяч человек.
«Эту трагедию мы не должны забыть. И сейчас наши ребята героически сражаются в специальной военной операции, чтобы такая трагедия никогда не повторилась», — сказал руководитель Советского района Денис Семёнов.
Участники митинга почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы.
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