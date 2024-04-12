Митинги в память узников фашистских концлагерей прошли в Брянске

Митинги в память узников фашистских концлагерей прошли в нескольких районах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В преддверии 79-й годовщины Международного Дня освобождения узников фашистских концентрационных лагерей памятные митинги прошли в Брянске.

В сквере «Литий» у памятника жителям, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны собрались чиновники, ветераны, школьники и жители района. Они почтили минутой молчания память о погибших и возложили цветы к мемориалу.

А в Володарском районе митинг прошёл на территории бывшего лагеря «Дулаг 142». Участвовали в нём ветераны, правоохранители, депутаты, школьники и студенты.

«Сегодня Россия вновь вынуждена бороться за правду и защищать мирную жизнь. По вашему примеру, примеру дедов и прадедов, российские военные на полях сражений, как советские солдаты, защищают наши границы и противостоят нацизму. Помните корни свои, знайте, уважайте, несите по жизни эстафету подвига старшего поколения, берегите, храните историю своего района, вносите достойный вклад в приумножение богатства, боевых и трудовых традиций нашей Великой России», – обратилась к малолетним узникам глава администрации Володарского района Светлана Бледнова.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу «Жертвам фашизма».

В урочище «Лесные сараи» в Советском районе также прошёл митинг памяти. Там во время оккупации фашисты убили 17 тысяч человек.

«Эту трагедию мы не должны забыть. И сейчас наши ребята героически сражаются в специальной военной операции, чтобы такая трагедия никогда не повторилась», — сказал руководитель Советского района Денис Семёнов.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы.