Брянский губернатор провел совещании по созданию мемориального комплекса «Дулаг»

Губернатор Брянской области провел совещании по процессу создания музейно-мемориального комплекса «Жертвам узникам концлагеря Дулаг-142». Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Создание музейно-мемориального комплекса «Жертвам-узникам концлагеря «Дулаг-142» обсудили на совещании в областном правительстве. Его провёл губернатор региона Александр Богомаз.

Основной темой совещания стало решения вопроса по передаче в госсобственность участка и объектов на территории бывшего 85-го ремонтного завода. Там расположены 22 объекта культурно-исторического наследия. Собственник готов отдать 6,7 гектара земли, на которых стоят бараки и лазарет.

«Для реализации первого этапа создания музейного комплекса достигнута договоренность о передаче еще 16 гектаров. Решается вопрос оформления имущественных прав на земельный участок и оставшиеся мемориальные объекты, которые представляют историческую ценность и являются достоянием всех жителей Брянской области», – уточнил Александр Богомаз.

В бывшем немецком концлагере «Дулаг-142» с 1941 по 1943 годы содержалось до 80 тысяч человек. Более 40 тысяч – уничтожено. Музейно-мемориальный комплекс «Жертвам узникам концлагеря Дулаг-142» появится в Брянске по поручению Президента России Владимира Путина в рамках проекта «Без срока давности».