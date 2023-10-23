«Добро.Центр» открылся в Брянске

Всероссийский «Добро.Центр» для помощи инвалидов начал работать в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В Фокинском районе в «Центре реабилитации инвалидов» открылся «Добро.Центр». Эта Всероссийская организация помогает людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы уже договорились о помощи со спортивной школой олимпийского резерва, а также с Брянским центром по развитию добровольческого движения и общественных инициатив. Ждём волонтёров. Они помогут нам на тренировках, при организации наших спортивных соревнований», — уточнила директор Брянского центра реабилитации инвалидов Ирина Лаврушина.

«Добро.Центр» на улице Богдана Хмельницкого, 39 разместили в отремонтированном отдельном помещении. Там заменили окна,а стены раскрасили с помощью лазерного принтера. Волонтёры начали занятия адаптивной физкультурой для инвалидов.