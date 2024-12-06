Добровольцам «БАРС-Брянск» не придётся возвращать единовременную выплату при расторжении контракта и поступления на военную службу. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Для бойцов добровольческого формирования «БАРС-Брянск» изменились условия получения выплат. Раньше участникам подразделения, получившие единовременную денежную выплату в размере 150 000 или 300 000 рублей, должны были её вернуть при заключении контракта с Вооруженными силами РФ. Теперь деньги останутся военнослужащим. А после заключения контракта с Минобороны России, бывшие участники «БАРС-Брянск» за счёт бюджета области выплатят ещё 600 000 рублей.

«Это решение обусловлено стремлением поддержать военнослужащих и добровольцев, а также стимулировать их дальнейшее участие в обеспечении безопасности страны», — уточнили в ведомстве.