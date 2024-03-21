Дополнительные автобусы будут возить учеников школы №13 Брянска в другие учебные заведения во время капитального ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

1 апреля в школе №13 Брянска стартует капитальный ремонт. Открыть учебное заведение планируют только в начале декабря. В это же время уже будет готов новый корпус учебного заведения.

На время ремонта младшеклассники перейдут в школу №42, а ученики с 5 по 11 класс – в школу № 62. Временное место учебы они начнут посещать уже после каникул – с 8 апреля.

Для учеников организуют подвозочные рейсы: утром дополнительные автобус пойдёт по маршруту «Гормолкомбинат — мкр-н Вокзальный», а днём – «Мкр-н Вокзальный — Хлебозавод».

«Нам хочется и пристройку возвести, и школу отремонтировать. К сожалению, ученикам придётся испытать временные неудобства. Я лично приеду на родительское собрание, мы обсудим с родителями все острые вопросы. Уверен, мы достигнем взаимопонимания», — подчеркнул вице-мэр Брянска Сергей Антошин.