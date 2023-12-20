Дополнительные поезда запустят между Брянском и Москвой в новогодние каникулы

12 дополнительных поездов свяжут Москву с Брянском и Новозыбковом в новогодние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«РЖД» запустит дополнительные пассажирские поезда между Брянском, Новозыбковом и Москвой. Они будут курсировать с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

12 дополнительных пассажирских поездов сделают около 30 рейсов: