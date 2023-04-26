Дорога провалилась в районе дамбы в Брянске

На улице Урицкого провалилась грунт на дороге в районе дамбы в Брянске. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 26 апреля на дороге по улице Урицкого произошел прорыв трубы диаметром 300 мм. Из-за аварии в районе дома № 90а просел грунт и обвалилось часть проезжей части. .

Дорога перекрыта в оба направления движения до полной ликвидации аварийной ситуации. Водителей просять искать объездные пути.