Дорогу вдоль лесополосы «Заставище» отремонтируют в Брянске за 30 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске отремонтируют улицу Дружбы в Бежицком районе. Она проходит лесополосы «Заставище». Капремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обойдётся почти в 30 млн рублей.

Предстоящее преображение глава Бежицкого района Татьяна Гращенкова обсудила с жителями, подрядчиком и специалистами управления ЖКХ.

«Здесь необходимо найти решение как убрать воду, которая подтапливает дома на пересечении с улицей Молодой Гвардии. Необходимо отвести поверхностные воды с полотна», — уточнила Татьяна Владимировна.