Дуб «закружится в танце» в парке Брянска

Дуб «закружится в танце» в дни фестиваля деревянной скульптуры в парке Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В парке-музее имени Алексея Толстого в Брянске в ближайшую пятницу стартует фестиваль деревянной скульптуры. Площадку разместили за летней эстрадой. на неё уже уже стволы дуба и ясеня ждут мастеров.

«В дни фестиваля здесь будут работать брянские скульпторы Андрей Вишневский и Руслан Каднай. Сталь инструментов превратит дуб в фигуру танцующей пары «Средь шумного бала». Ясень впервые станет музыкальной скульптурой, частью инструмента глюкофон. Извлечь звук из него сможет любой посетитель нашего парка», — рассказал заместитель директора городского объединения парков культуры и отдыха Артём Цыбатов.

Ствол дуба купили на лесопилке и привезли в парке год назад. А ясень спилили в парке. Он был заражен златкой. Дерево высушили и обработали специальным составом от насекомых. Ясень вернётся в парк в новом обличии.