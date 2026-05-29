Культура

Праздник для ребят из соцприютов прошёл в театре кукол в Брянске

2026, 29 мая 08:06
Праздник для ребят из соцприютов прошёл в театре кукол в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В преддверии Международного дня защиты детей в Брянском областном театре кукол прошёл праздник в рамках благотворительной акции «Сказка в подарок». На него пригласили 150 ребят из социальных приютов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

Волонтёры культуры, сотрудники театра и городского объединения парков культуры и отдыха подготовили для детей развлечения и угощение. Ребята посмотрели спектакль «Цветик-семицветик» (0+). Кроме того, награды получили победители областного конкурса детского рисунка «Счастливое детство глазами ребёнка».

 

Возрастные ограничения 0+

