Более трёх километров улицы Калинина ремонтируют в Брянске по нацпроекту

2026, 28 мая 15:16
Более трёх километров улицы Калинина ремонтируют в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Советском районе Брянска идёт капитальный ремонт улицы Калинина. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет 3,4 километра от Пионерской до Комарова. Участок проходит вдоль набережной реки Десна. 

Специалисты убрали старое покрытие и уложили выравнивающий слой асфальта. Рабочие также отремонтируют инженерные сети и водоотводные лотки, обновят тротуары. На пешеходных дорожках и остановках общественного транспорта уложат тактильную плитку. Старые автопавильоны заменят на новые.

Освещать улицу Калинина будут фонари со светодиодными светильниками. Также подрядчик установит светофоры и дорожные знаки, нанесёт разметку со световозвращающими элементами.

Завершить ремонт планируют к середине августа. Работы проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

