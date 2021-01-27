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Два поселка в Трубческом районе Брянщины оказались отрезанными от мира

2021, 27 января 08:07 Общество
Два поселка в Трубческом районе Брянщины оказались отрезанными от мира
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Суд обязал районные власти наладить с обоими поселками автобусное сообщение.

Во время прокурорской проверки в Трубчевском районе было выявлено отсутствие транспортного сообщения с поселками Гуры и Солька.

Оба находятся в окружении лесов.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, отсутствие транспортного сообшения с находящимися на землях лесного фонда населенными пунктами представляет прямую угрозу для их жителей в случае лесных пожаров.

Представление прокуратуры об устранении этого нарушения власти проигнорировали. Следующим шагом надзорного ведомства стал судебный иск, который был удовлетворен.

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