Два поселка в Трубческом районе Брянщины оказались отрезанными от мира

Суд обязал районные власти наладить с обоими поселками автобусное сообщение.

Во время прокурорской проверки в Трубчевском районе было выявлено отсутствие транспортного сообщения с поселками Гуры и Солька.

Оба находятся в окружении лесов.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, отсутствие транспортного сообшения с находящимися на землях лесного фонда населенными пунктами представляет прямую угрозу для их жителей в случае лесных пожаров.

Представление прокуратуры об устранении этого нарушения власти проигнорировали. Следующим шагом надзорного ведомства стал судебный иск, который был удовлетворен.