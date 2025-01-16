Две школы Брянска отремонтируют за 237 млн рублей

Две школы Брянска отремонтируют в этом году за 237 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

В школах №39 и 42 Бежицкого района Брянска будущей весной стартует ремонт. Там обновят кровлю, коммуникации, кабинеты, актовые и спортивный залы. Из бюджета на комплексные обновление выделили 237 миллиона рублей.

Школе №42 в будущем году исполнится 65 лет. Капремонт станет подарком к юбилею.

«Снаружи планируется обновить фасад — сделать его теплым и вентилируемым, старую шиферную кровлю заменить на современную металлическую. Внутри школы заменить электрику, сантехнику, канализацию, вентиляцию. В спортзале уложат новое резиновое покрытие и выполнят шумоизоляцию, в столовой — плитку, в актовом зале заменят окна. Также мы переделаем входную группу, отремонтируем кабинеты», — рассказала директор Татьяна Тэугес.

Подрядчиков определят в ходе торгов в конце зимы. Младшеклассников на время ремонта переведут в школу №13, а старшеклассников — в школу №63.