Две трассы начали ремонтировать в Погарском районе

Работы закончат в будущем году.

На трассах регионального значения Брянск – Новозыбков и Погар – Гремяч в Погарском районе дорожники приступили к капитальному ремонту. Закончат работу в следующем году.

На дороге «Брянск – Новозыбков» – Погар в порядок приведут 3,3 километра. А в следующем году — ещё около трёх километров.

На автодороге Погар – Гремяч начали ремонт на полуторакилометровом участке. Ещё два километра сделают в будущем году.