Две улицы преобразились в Володарском районе Брянска

Две улицы отремонтировали, а ещё две почти готовы в Володарском районе Брянска. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошли четыре улицы в Володарском районе Брянска. Так, капремонт завершился на улицах Космонавтов и Гудок. Там уложили новый асфальт, обновили тротуары и освещение.

На завершающую стадию вышли работы на улице Кирпичной в посёлке Большое Полпино и проезда от психиатрической больницы № 1 по улице Салтыкова Щедрина.