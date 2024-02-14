Движение машин изменилось в Клинцах из-за ремонта моста

Движение машин изменилось в Клинцах до конца года из-за ремонта моста через реку Московка. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Клинцах на улице Октябрьская идёт капитальный ремонт автодорожного моста через реку Московка. Подрядная организация ООО Мостремстрой» приводит сооружение в порядок по национальному проекту.

На время работ в городе изменилась организация движения. Для разгрузки транспортных потоков по улицам Дзержинского и Парковая открыли одностороннее движение на улице Ногина по временному мосту через реку Московка и автомобильной дороге от улицы Октябрьская до улицы Парковая. Временная схема движения действует с 14 февраля по 25 декабря.