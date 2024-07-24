Обвиняемого в убийстве матери жителя Клинцов ждёт суд

Житель Клинцов, обвиняемый в убийстве матери и хранении пороха, предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Клинцовский городской суд рассмотрит уголовное дело об убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ. В преступлениях обвиняют 46-летнего мужчину, страдающего психическим расстройством.

По версии следствия, утром 11 марта 2024 года фигурант в своём доме по улице Декабристов в Клинцах ударил ножом в грудь своей 77-летней матери. Женщина умерла на месте происшествия.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили в жилище металлическую банку с порохом массой более 400 граммов.

Прокуратура настаивает на принудительном лечении обвиняемого.