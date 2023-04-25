Движение машин ограничат в Брянске на Радоницу

На Радоницу в Брянске временно ограничат движение и парковку машин. Об этом сообщили в горадминистрации.

В День поминовения усопших (Радоницу), 25 апреля, с 7 часов утра до 18 часов вечера будут ограничены движение и парковка транспорта: