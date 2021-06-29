Двое брянцев победили в «Диктанте Победы»

Победителей наградили в Государственном историческом музее в Москве.

В Государственном историческом музее в Москве наградили победителей Международной просветительской акции «Диктант Победы». Церемония прошла в день 76-й годовщины исторического Парада Победы.

В этом году в акции приняли участие 1,5 миллиона человек из 85 российских регионов и 80 зарубежных государств. Всего в «Диктанте Победы» определили 20 победителей из 20 регионов России.

В числе победителей диктанта оказался историк, преподаватель общественных дисциплин Брянского аграрного техникума имени Героя России Зайцева в Стародубе Сергей Сохошко. Он одним из первых правильно ответил на вопросы диктанта.

Еще одним победителем «Диктанта Победы» стал военный моряк Балтийского флота – выпускник того же стародубского техникума, где преподает Сергей Сохошко.

В церемонии награждения победителей приняли участие директор Службы внешней разведки РФ, член Бюро Высшего совета «Единой России», председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев и другие.