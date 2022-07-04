Двум брянским выпускницам не хватило балла до сотни на ЕГЭ по английскому

Более 80 баллов получил 201 школьник.

По одному баллу не хватило двум брянским выпускницам высшего результата на ЕГЭ по английскому языку.

Всего в едином государственном экзамене по английскому в Брянской области участвовали 488 человек. От 80 и более баллов получил 201 школьник.

Одного балла до 100 не хватило выпускницам гимназии № 3 Софии Гришиной и гимназии № 1 Екатерине Кулешовой из Брянска. 98 баллов по английскому языку получили трое школьников из областного центра.

ЕГЭ по немецкому языку написали пять человек. Выпускница школы № 4 имени Ленина в Клинцах Ольга Мельникова набрала на нём 93 балла.