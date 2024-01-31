Двух подрядчиков брянский суд оштрафовал за недостроенные ФАПы

Двух подрядчиков брянский суд оштрафовал на 160 тысяч за недостроенные в срок ФАПы. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Унечского района выявили нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Так, по нацпроекту «Здравоохранение» Унечская больница заключила контракты с двумя подрядными организациями на капремонт пяти зданий фельдшерско-акушерских пунктов.

В установленный срок спеиоиаисты работе на закончили. За это представителей компаний привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа превысила 160 тысяч рублей.