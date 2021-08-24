Дятьковские полицейские поймали похитителя велосипедов

Задержанный был ранее судим за подобные преступления.

В Дятьково в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже своего велосипеда. По ее словам, велосипед она оставила в подъезде дома на улице Мир, позже его там не оказалось.

Вскоре стражи порядка задержали мужчину, который раньше привлекался за аналогичные преступления.

Он признался, что в тот вечер он выпил у своих знакомых и, выходя из подъезда, забрал два велосипеда, которые ему встретились на пути.

Один из велосипедов он успел продать за 1 тысячу рублей, второй же полицейские изъяли и вернули хозяину.

Теперь мужчине грозит пять лет тюрьмы.