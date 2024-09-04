Единовременная выплата заключившим контракт брянцам увеличена на 200 тысяч рублей

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот провел внеочередное заседание. В нём принял участие губернатор региона Александр Богомаз. Речь на сессии шла о внесение изменений в Закон Брянской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий военнослужащих, сотрудников федеральных государственных органов, лиц, поступивших в добровольческие формирования, работников специализированного государственного унитарного предприятия, а также членов их семей».

Так, с 1 сентября выросла единовременная выплата брянцам, заключившим контракт о прохождении военной службы, призванным по мобилизации, а также росгвардейцам. Они получат по 600 тысяч рублей вместо 400.

«Государство оказывают всё большую поддержку участникам специальной военной операции их семьям. С 1 августа по указу Президента Владимира Владимировича Путина разовая выплата из федерального бюджета при заключении контракта увеличена до 400 тысяч рублей», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

Так, заключившие контракт военнослужащие получат 1 млн рублей единовременно и 200 тысяч рублей – ежемесячно.