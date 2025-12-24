Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
95 лет БГИТУ: как провинциальный вуз стал центром притяжения для студентов со всего мира

2025, 24 декабря 18:11
95 лет БГИТУ: как провинциальный вуз стал центром притяжения для студентов со всего мира
Брянский государственный инженерно-технологический университет празднует солидную дату — 95 лет. И знаете что? За почти век своего существования этот вуз превратился из обычного лесного института в настоящий образовательный и научный хаб региона.

 

История началась довольно просто: в июле 1930-го подписали указ об открытии лесного института в Брянске. Уже через полгода студенты сели за парты. Сегодня ректор Валерий Егорушкин с гордостью рассказывает: «Мы ничего не потеряли за годы реформ». И это правда — все научные школы на месте, преподавательский состав крепкий, традиции живы.

Ректор БГИТУ Валерий ЕГОРУШКИН. Фото: Брянская Тема», Роман ДОДОН.

Главная фишка БГИТУ — здесь не делают различий между «преподами» и студентами. Скорее, это семья, где старшие товарищи передают знания младшим. Работает? Ещё как! Команда по спортивному программированию из преподавателей университета заняла второе место в России. Неплохо для «провинциалов», правда?

Студенческая жизнь здесь кипит нешуточно. Главная звезда — театр эстрадных миниатюр «Квартал 311», который уже почти полвека собирает таланты. Недавно ребята вернулись с фестиваля в Волгограде, привезли новые идеи.

Но театром дело не ограничивается. Профсоюз студентов запустил патриотические проекты, которые собирают не только местных ребят, но и школьников со всей области.

Конкурс «Наследники Пересвета» стал уже брендом. А ещё университет уже шестой год подряд получает федеральные гранты и организует всероссийские конкурсы студенческих лидеров. Когда заместитель руководителя Администрации Президента присылает поздравления — это о чём-то говорит.

Международная деятельность — отдельная история. В университете учится 160 студентов из Африки, и их становится больше с каждым годом. Этим летом африканские студенты работали волонтёрами в Мелитополе — единственная такая акция, где участвовали именно брянские ребята.

Недавно в Брянске прошла медиашкола «От Брянска до Килиманджаро». Приехали 35 топовых африканских блогеров с 7 миллионами подписчиков. Три дня гуляли по городу, снимали ролики о том, что в приграничном Брянске спокойно и безопасно. Информация разлетелась по всему африканскому континенту — лучшей рекламы не придумаешь.

А теперь ещё и Китай подключился. Министерство образования КНР одобрило соглашение с университетом в Еньши. Брянские преподаватели будут ездить в Поднебесную, обучать китайских студентов русскому языку, а через два года те приедут доучиваться в Брянск.

Военный учебный центр БГИТУ работает не для галочки. Здесь производят реальную помощь фронту — уже получено около 20 патентов на изобретения. За время СВО отправили в войска более 40 тысяч изделий — бесплатно. Деньги на материалы собирают всем университетом.

История повторяется: в 1942-43 годах студенты и преподаватели собрали средства на танк для фронта. Сталин лично прислал благодарственную телеграмму. Сегодня традиция продолжается в новых условиях.

В вузе хранятся настоящие раритеты. Самая древняя книга — «Начальные основы лесоводства» 1805 года. Есть дореволюционная коллекция вредителей леса, которая пережила эвакуацию.

Особая гордость — резной гербарий Валерия Рия. Преподаватель был потомственным резчиком по дереву и создал из древесины более 100 видов травянистых растений. Получился живой учебник ботаники.

Ботанический сад имени Гроздова в центре Брянска — ещё одна визитная карточка. Заложили его сразу после освобождения города в 1944-м. Сегодня здесь растёт 450 видов растений со всего мира.

Планы у университета амбициозные. Развивают направления пищевых технологий — в регионе есть спрос. Открывают IT-специальности, внедряют серьёзные информационные технологии в строительство и лесной комплекс.

Ректором университета, кандидат сельскохозяйственных наук, академик Российской инженерной академии Валерий Алексеевич Егорушкин уверен: «Мы не меняем технологический профиль, не будем открывать юридические факультеты. Развиваем то, где нужны технологии». Сотрудничают с вузами Центрального федерального округа, строят большие планы.

БГИТУ доказывает: провинциальный университет может быть современным и востребованным. Главное — не бояться развиваться и сохранять лучшие традиции. За 95 лет здесь научились именно этому.

Фото из архива Брянского государственного инженерно-технологического университета

Источник – сайт АиФ-Брянск

