Брянский губернатор обсудил энергетическую безопасность с гендиректором филиала ПАО «Россети»

2026, 18 февраля 11:31

Брянский губернатор обсудил энергетическую безопасность с гендиректором филиала ПАО «Россети». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором филиала ПАО «Россети» — МЭС Северо-запада Вячеславом Щербаком. Они обсудили энергетическую безопасность региона. Речь шла об атаках ВСУ по энергетической инфраструктуре и ликвидации последствий аварий.

«Особые слова благодарности — нашим энергетикам, которые профессионально, оперативно и слаженно восстанавливают электроснабжение наших населенных пунктов, подключают объекты жизнеобеспечения к резервной генерации, и делают это в кратчайшие сроки с риском для жизни», — отметил Александр Богомаз.