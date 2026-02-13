Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Подростка ждёт суд по обвинению в краже денег с банковской карты приятеля

2026, 13 февраля 12:02
Подростка ждёт суд по обвинению в краже денег с банковской карты приятеля
Источник фото

Подростка ждёт суд по обвинению в краже денег с банковской карты приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Дело о краже с банковского счёта рассмотрит брянский суд. В преступлении обвиняют 17-летнего жителя Суражского района. 

По версии правоохранителей, в декабре прошлого года подросток у себя дома по улице Ленина в селе Кулаги нашёл чужую банковскую карту. Платёжное средство выронил его приятель, когда был в гостях.

13 января 2026 года фигурант в городе Клинцы, зная пин-код чужой карты, в банкомате снял со счёта 10 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Преступление раскрыли оперативники уголовного розыска. Подростка доставили в отдел. Он раскаялся в содеянном и вернул деньги.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Жителя Брянска ждёт суд из-за финансирования нежелательной иностранной организации.
13 февраля 16:34
Жителя Брянска ждёт суд из-за финансирования нежелательной иностранной организации.
В Брянской области изменится расписание поездов из-за ремонт путей
13 февраля 16:03
В Брянской области изменится расписание поездов из-за ремонт путей
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о гибели осужденного
13 февраля 14:38
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о гибели осужденного

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14193) брянск (6789) ДТП (2675) ГИБДД (2204) прокуратура (2028) уголовное дело (1986) Александр Богомаз (1825) суд (1785) авария (1632) мчс (1492) коронавирус (1272) умвд (1029)