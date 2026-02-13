Подростка ждёт суд по обвинению в краже денег с банковской карты приятеля

2026, 13 февраля 12:02

Подростка ждёт суд по обвинению в краже денег с банковской карты приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Дело о краже с банковского счёта рассмотрит брянский суд. В преступлении обвиняют 17-летнего жителя Суражского района.

По версии правоохранителей, в декабре прошлого года подросток у себя дома по улице Ленина в селе Кулаги нашёл чужую банковскую карту. Платёжное средство выронил его приятель, когда был в гостях.

13 января 2026 года фигурант в городе Клинцы, зная пин-код чужой карты, в банкомате снял со счёта 10 тысяч рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Преступление раскрыли оперативники уголовного розыска. Подростка доставили в отдел. Он раскаялся в содеянном и вернул деньги.