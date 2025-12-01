Юные брянские программисты стали бронзовыми призёрами всероссийского конкурса

2025, 01 декабря 11:59

Юные брянские программисты стали бронзовыми призёрами всероссийского конкурса. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Республике Татарстан прошёл всероссийский конкурс по программированию на Python. В Альметьевском политехническом техникуме за награды боролись юные таланты из разных уголков страны.

Воспитанники Центра цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьковского района с честью представили регион. В кейсе «Онлайн-касса ВТБ» третье место заняла Валерия Рыженкова из Дятьково. Также девочка стала бронзовым призёром в олимпиаде по решению задач.

А Тихон Макаров из села Глинищево стал третьим в кейсе «Благотворительная платформа ВТБ» .