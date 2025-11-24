Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Спорт

Брянские каратисты привезли две медали с турнира в Смоленске

2025, 24 ноября 13:31
Брянские каратисты привезли две медали с турнира в Смоленске
Брянские каратисты привезли две медали с турнира в Смоленске. Об этом сообщили в городском спорткомитете.  

В минувшие выходные в Смоленске прошли всероссийские соревнования по каратэ «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова». Участие в соревнованиях приняли 850 спортсменов из 30 регионов.

Воспитанница спортивной школы «Олимп» Брянска Юлия Малышкина выступила в категории 48 кг среди девушек 16-17 лет. Она завоевала серебряную медаль. Её коллега по школе Илья Зверев стал бронзовым призёром среди участников 14-15 лет в категории +70 кг.

