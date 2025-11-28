Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
События

Три незаконных ларька убрали в Бежицком районе Брянске

2025, 28 ноября 16:49
Три незаконных ларька убрали в Бежицком районе Брянске
Источник фото

Три незаконных ларька убрали в Бежицком районе Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В Бежицком районе Брянска сотрудники горадминистрации демонтировали ещё несколько нестационарные объекты. У двух предпринимателей истёк срок действия разрешительных документов. Владельцы ларьков около дома №108 по улице Почтовой и по переулку Северному, 51 получили требования о прекращении незаконной торговли, но проигнорировали их. Киоски демонтировали дорожники. 

А ларёк  в районе дома №49 по переулку Северному убрал сам владелец.

Метки: ,

Читайте также

На улице Менжинского в Брянске построили ливневую канализацию
28 ноября 15:18
На улице Менжинского в Брянске построили ливневую канализацию
Парк «Олимпийский» и один двор благоустроят в Брянске в будущем году
28 ноября 10:37
Парк «Олимпийский» и один двор благоустроят в Брянске в будущем году
Спасатели деблокировали пострадавшего после ДТП в Брянском районе
28 ноября 08:43
Спасатели деблокировали пострадавшего после ДТП в Брянском районе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13444) брянск (6659) ДТП (2615) ГИБДД (2136) прокуратура (1970) уголовное дело (1918) суд (1771) Александр Богомаз (1698) авария (1606) мчс (1419) коронавирус (1272) умвд (979)