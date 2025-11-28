Три незаконных ларька убрали в Бежицком районе Брянске

2025, 28 ноября 16:49

Три незаконных ларька убрали в Бежицком районе Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска сотрудники горадминистрации демонтировали ещё несколько нестационарные объекты. У двух предпринимателей истёк срок действия разрешительных документов. Владельцы ларьков около дома №108 по улице Почтовой и по переулку Северному, 51 получили требования о прекращении незаконной торговли, но проигнорировали их. Киоски демонтировали дорожники.

А ларёк в районе дома №49 по переулку Северному убрал сам владелец.