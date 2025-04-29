Экономическая весна в Брянске: Город поддерживает своих героев

В Брянске стартовала необычная акция в поддержку региональных производителей. Активисты партии «Новые люди» вышли на центральные улицы города с яркими брендированными пакетами, привлекая внимание горожан к важной инициативе.

«Наш регион богат талантливыми предпринимателями, и мы хотим, чтобы об этом знали все», – делится Андрей Калюжный, координатор акции. По его словам, выбор в пользу местных производителей – это не просто покупка, а реальный вклад в развитие региона.

Сергей Горелов, возглавляющий брянское отделение партии, в интервью МК-Брянск заявил: «Тысячи наших земляков создают действительно качественные товары. Поддерживая их, мы инвестируем в будущее области и создаём новые рабочие места».

Организаторы приглашают местных производителей к диалогу и готовы оказать информационную поддержку брянским предприятиям.

Фото партии Новые люди