Экс-«верхушку» Комаричского района отправили в колонию

Глава администрации и ее зам попались на крупной взятке, директор «Комаричского коммунальщика» выступил посредником.
Вынесен приговор бывшей главе администрации Комаричского района Брянской области, ее бывшему заместителю и бывшему директору МУП «Комаричский коммунальщик».
Экс-главу администрации и ее зама признали виновными во взяточничестве и присвоении, бывшего директора МУПа – в посредничестве.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, с сентября 2019 года по февраль 2020 года глава администрации совместно со своим заместителем лично и при посредничестве директора МУПа получила от предпринимателей Комаричского района взятки на общую сумму 730 тысяч рублей за заключение с ними договоров использования земельных участков для добычи песка.
Еще один бизнесмен заплатил 50 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за незаконное использование земельного участка в предпринимательской деятельности.
Заместитель главы администрации Комаричского района присвоил более 50 тысяч рублей.
Преступление выявили сотрудники оперативных подразделений региональных ФСБ и МВД России.
Суд приговорил экс-чиновницу в семи годам четырем месяцам колонии общего режима со штрафом в размере 2 миллиона рублей. Ее бывший заместитель получил семь лет один месяц колонии строгого режима со штрафом в размере 1 миллион рублей. Бывшего директора МУП «Комаричский коммунальщик» оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.
Также всем троим суд запретил в ближайшие годы занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Приговор в силу еще не вступил.
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