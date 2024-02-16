Электронные табло на остановках Брянска возобновили работу спустя два дня после сбоя в системе. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске вновь заработали электронные табло с расписанием общественного транспорта на остановка. Также пассажиры могут вновь полноценно использовать и мобильное приложение «Умный транспорт».

Напомним, 14 февраля из-за технических проблем у оператора связи произошёл сбой в работе электронного расписания.