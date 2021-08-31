Елена Грачеву признали брянским «Учителем года – 2021»

Она представит регион на Всероссийском конкурсе.

Учитель русского языка и литературы гимназии № 4 Брянска Елена Грачева стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021». Именно она представит Брянскую область на федеральном этапе соревнования лучших учителей в Ростове-на-Дону, сообщает региональное правительство.

«Конкурс расширяет твои границы. Благодаря ему я почувствовала поддержку, которую органы власти, органы управления образования разных уровней оказывают учителям и школе. Благодаря ему я увидела, сколько в Брянской области талантливых педагогов, ярких и самобытных. Педагогов, которым есть чем поделиться с другими», – рассказала победительница.

Финалистами и призерами конкурса стали учитель иностранных языков Выгоничской средней школы Наталья Власенко, учитель начальных классов Сещинской школы имени Поварова Татьяна Глуховская и учитель географии школы № 2 Сельцо Мария Сарнецкая.