Еще 10 брянцев и один иногородний пациент умерли от COVID-19

Число выздоровевших превысило число заболевших.

За минувшие сутки в Брянской области провели еще 2315 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 297 человек. 378 жителей региона выздоровели.

Как сообщает оперштаб, 10 брянцев и один иногородний пациент скончались.

С начала пандемии от коронавируса умерли 740 жителей Брянской области и 82 приезжих из других регионов.