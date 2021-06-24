Еще 11 жителей Брянской области умерли от коронавируса

Городам-героям – особый статус Депутаты заксобрания подготовили новый законопроект. Совет фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе обсудил законодательную инициативу в Государственную Думу по внесению проекта Федерального закона «О почетном звании Российской Федерации ”Город-герой“». С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента, руководитель регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов

Защитники Родины В регпарламенте Смоленской области предложили ввести особый статус городов-героев. 15 июня депутаты Совета фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе обсудили законодательную инициативу по внесению в Госдуму проекта Федерального закона «О почётном звании Российской Федерации ”Город-герой“». С идеей о разработке законопроекта, направленного на закрепление особого статуса городов-героев, выступили члены Совета фракции. Спикер областного парламента Игорь

Помощь по соцконтракту В рамках прошедшего совещания члены администрации обсудили работу по заключению социальных контрактов. Такая практика направлена на снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Как подчеркнула руководитель департамента по социальному развитию Елена Романова, на территории области помощь на основании социального контракта предоставляется в таких сферах, как поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного

В «красной зоне» В последние дни темой №1 в России стал рост заболеваемости коронавирусом, к сожалению, эта негативная тенденция затронула и Смоленскую область. Увеличивается число госпитализированных и нуждающихся в стационарной помощи. По данным на конец прошлой недели, в больницах региона оставались свободными менее 160 инфекционных коек. Такие цифры озвучили в ходе очередного рабочего совещания членов администрации Смоленской области,

На передовой Губернатор поздравил смоленских медиков. В третье воскресенье июня в нашей стране свой праздник отмечают представители одной из самых востребованных профессий – медицинские работники. Сложно найти человека, который хоть бы раз не обратился за помощью к врачу или медсестре. И люди в белых халатах, следуя клятве Гиппократа и зову сердца,порой совершают настоящие чудеса, возвращая людям здоровье,