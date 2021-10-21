Еще 15 брянцев и один приезжий умерли от COVID-19
Региональный оперштаб обновил статистику на 21 октября.
За минувшие сутки в Брянской области провели 6460 исследований на коронавирусную инфекцию. Медики выявили 377 заболевших.
276 человек выписали из лечебных учреждений. 15 жителей Брянской области и один иногородний пациент скончались.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 1704 брянцев и 111 приезжих из других регионов.
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