Еще девять брянцев умерли от коронавируса

Региональный оперштаб обновил статистику на 29 июля.

За минувшие сутки в Брянской области провели 2426 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 265 человек. 206 жителей Брянской области выздоровели. Девять пациентов скончались.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 782 брянцев и 82 приезжих из других регионов.